Koulibaly, la sensazione è che il futuro si decida a Dimaro

«Non so cosa succederà in futuro. Quel che conta – dice – è che tutto sia ben definito quando tornerò a Napoli»

. Ha ragione Koulibaly, occorre un minimo di chiarezza. Il futuro capitano del Napoli non vuole ancora una volta finire sulla graticola delle voci di mercato per tutta l’estate. Kalidou vorrebbe rinnovare con il Napoli, anche perché a Barcellona c’è una politica di contenimento dei costi. Ed è quello che Fali Ramadani, in queste ore in Italia, dirà a De Laurentiis: vero che c’è una offerta di una ventina di milioni già annunciato, ma il patron azzurro non fa salti di gioia all’idea di vederlo partire. E non lo spaventa neppure l’idea di iniziare la stagione con il contratto in scadenza.Ostigard sarà il quarto centrale, mentre per Deulefeu il Napoli si è garantito il sì dello spagnolo e quindi immagina che il numero 10 bianconero neppure ascolterà altre sirene.Attenzione ad Armando Broja: una pista che non va abbandonata.