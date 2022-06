Koulibaly e il suo futuro, c’è da restare con il fiato sospeso

Dopo gli impegni con il Senegal, entrambe vinte, sfide che valevano per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa, Koulibaly si è preso giorni di vacanza. A fine match ha parlato alle televisioni locali: «Sto andando in vacanza. Per il momento, resto in Senegal a godermi questo Paese. Dopodiché vedremo». Come dire al momento la proposta di rinnovo proposta al Napoli è stata gentilmente spedita al mittente, ma soprattutto non sono previsti incontri tra il club e il suo agente Ramadani. De Laurentiis, come riporta il Corriere dello Sport, gli ha offerto un contratto di cinque anni e ingaggio ridotto da 4 milioni, ma nulla da fare. Per il futuro del “Comandante”, giocatore al quale Spalletti si vuole affidare per il futuro, c’è il pressing del Barcellona. I catalani offrirebbero soldi e Pjanic come giocatore di scambio, ma è stata rifiutata. Il Napoli chiede 40 milioni per cedere Koulibaly, in caso contrario, resterà fino alla scadenza del contratto, ormai la nuova frontiera del mercato odierno, in tempo di crisi e non solo. La società partenopea e la tifoseria sono con il fiato sospeso.

La Redazione