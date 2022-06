Il profilo più seguito dal Napoli, se dovesse partire KK, arriva dalla Corea del Sud

Per ora nessuna novità in merito, e c’è chi è convinto che il futuro di Koulibaly si deciderà nel ritiro di Dimaro. Nel frattempo il Napoli si guarda intorno e cerca un profilo adatto a sostituirlo, come scrive oggi ilmattino.it

25 anni già compiuti, da una stagione in Europa, ma all’esordio con la maglia del Fenerbahce il sudcoreano Kim Min-jae non ha sfigurato, tanto da attirare su di sé ancora più attenzioni di quante già non ne avesse all’arrivo dalla Cina un anno fa. È lui il profilo più seguito dal Napoli in queste ore, un calciatore già segnato sulla lista degli acquisti da diversi mesi, visionato durante la stagione e capace di convincere la dirigenza sulla bontà dell’eventuale trattativa.