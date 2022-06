Gattuso strizza l’occhio a Politano e lui richiede “attestati di stima” a Spalletti

Scadenze, rinnovi, nodo portiere e…Politano. L’ex Sassuolo chiede attestati di stima da parte di Spalletti che, lamenta, non ci sono stati. Ma, al momento, non ci sono neanche le offerte. «Noi lo abbiamo detto che non siamo contenti – racconta Mario Giuffredi – sia a Luciano che a Giuntoli e non è che ci siano state chissà che rassicurazioni per il prossimo campionato. E allora? Allora se dovessero arrivare offerte, le prenderemo in considerazione. Il punto è che il Valencia di Gattuso sta muovendo solo adesso i primi passi e Ringhio non ha ancora iniziato le sue trattative. Dal Napoli, potesse, porterebbe in Liga Diego Demme. Ma dopo la presentazione di oggi a Valencia, Gattuso si sposterà a Marbella e da lì si comincerà a capire se davvero Politano al Valencia è una ipotesi. Il Napoli considera cedibile lui, così come considera sul mercato chiunque. Ma al prezzo giusto. Dunque, anche qui, a parte qualche leggero mal di pancia, non ci sono segnali di rottura. Anzi, piccole situazioni che possono essere facilmente ricucite tra Politano e Spalletti durante i lunghi ritiri estivi.

Il Mattino