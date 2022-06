FOTO – Diego Maradona Jr vola in Argentina per onorare il Pibe

Quando Diego Armando Maradona si è spento, il figlio Diego Jr era ricoverato per il Covid, e non potuto andare in Argentina per rendere omaggio al padre, è arrivato il momento di fare quel viaggio sempre rimandato, come riportato da ilmattino.it.

Un viaggio rinviato da tempo, prima per motivi di salute e poi di lavoro. Diego Maradona Jr è sbarcato a Buenos Aires con la moglie Nunzia e i due figli e si fermerà in Argentina per circa venti giorni. Potrà rendere omaggio al padre, scomparso il 25 novembre 2020: era ricoverato per Covid all’ospedale Cotugno quando arrivò la notizia della scomparsa del Pibe.ntercettato in aeroporto, Diego Jr, che ha recentemente rinnovato il contratto da allenatore con il Napoli United, ha parlato dei rapporti con i fratelli e l’ultima compagna del padre, Veronica, definendoli «buoni». Ha chiarito che ci saranno incontri con i parenti e i legali per sistemare «molte cose», probabilmente in riferimento all’eredità di Diego e ai contenziosi in tribunale per i diritti di immagine e commerciali del Campione, che continuano ad essere gestiti da Matias Morla e Stefano Ceci.