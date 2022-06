Senza calcio per un po’, ma non di certo senza sport. Diego Demme è tornato in Germania insieme con la famiglia per qualche settimana di relax dopo la stagione con il Napoli e, in attesa di capire dove giocherà il prossimo anno e se continuerà la sua avventura napoletana, il centrocampista azzurro fa conoscenza con nuovi sport: dai suoi canali social, infatti, si è mostrato ai fan al termine di una partita di padel con alcuni amici.