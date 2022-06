FORMAZIONI UFFICIALI: African Nation Cup, Nigeria-Sierra Leone, Osimhen dal primo minuto

FORMAZIONI UFFICIALI – African Nation Cup, la Nigeria sfida il Sierra Leone per la loro prima partita in questa competizione. I padroni di casa molto favoriti rispetto agli ospiti. Gli ultimi due incontri di African Nation Cup risalgono al 2020, con due pareggi, il primo per 4a4 in Nigeria il 13 novembre 2020; ed il ritorno in Sierra Leone per 0a0. La partita si giocherà allo Stadio “Abuja Nationa Stadium” di Abuja la capitale della Nigeria. Sarà arbitrata dall’arbitro Traore.

La Nigeria arriva da due sconfitte in altrettante partite, entrambe in trasferta; rispettivamente 2a1, il 29 maggio 2022 contro il Messico, e 1a0 il 3 giugno 2022.

La Sierra Leone invece arriva da due vittorie consecutive in altrettante partite, una in trasferta ed una in casa; rispettivamente la prima 1a0 vittoriosa in Liberia, il 27 marzo 2022; l’altra vittoriosa per 2a1 in casa contro il Congo.

Info pre-partita:

La Nigeria non ha vinto un incontro nelle ultime 5 partite giocate fra amichevoli e tornei internazionali.

Il Sierra Leone ha ottenuto nelle ultime 5 partite 3 pareggi 1 vittorie ed una sconfitta fr tornei ed amichevoli.

La Nigeria nelle ultime 5 partite ha invece ottenuto 3 sconfitte e 2 pareggi.

La Nigeria viene da una sconfitta fuori casa in amichevole contro l’Ecuador per 1-0.

Anche il Sierra Leone viene da una sconfitta ottenuta nell’ultimo match disputato in amichevole, contro la Guinea per 1-0.

Ecco le formazioni ufficiali:

A cura di Antonio Pisciotta