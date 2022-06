De Laurentiis e quella frase sullo Scudetto. E’ possibile in una stagione di transizione?

DE LAURENTIIS – Dinnanzi a scenari non necessariamente fantasiosi, sfila via anche la natura stessa della filosofia del Napoli; improntata al contenimento dei costi, al «controllo» del monte-ingaggi, ad una politica garantista per la salute stessa del club. E’ lecito, e anche indispensabile, confrontarsi con il proprio portafoglio e metterlo in sicurezza; la traccia di un’idea che può disegnare una vita ragionevolmente equilibrata oppure, perché no? Per indirizzarsi, nel breve o medio o lungo termine, verso una cessione del club. Ma queste sono interpretazioni mentre invece l’unica riflessione impone una secca domanda; quanto sia grossa, eventualmente, la distanza tra l’affabulazione e la progettazione e come l’una e l’altra possano coesistere? Perché con questo venticello che soffia in senso contrario, almeno per ora, il rischio che Napoli possa imbattersi in una stagione di transizione finirebbe per congelare chi è rimasto inchiodato all’ultime parole famose: «Faremo di tutto per portare lo scudetto a Napoli».

Fonte: CdS