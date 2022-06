Capitan Koulibaly dal futuro incerto, il Napoli punta Senesi

Ha detto di non sapere nulla sul suo futuro, Koulibaly. E sicuramente è vero. Di conseguenza, esiste il rischio che il Napoli possa perdere il suo futuro capitano prima ancora di avergli consegnato la fascia. Per questo il club deve, gioco forza, valutare possibili alternative. L’edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che tra i nomi monitorati c’è Marcos Senesi del Feyenoord, calciatore seguito dal Napoli già in passato. Piace anche Ostigard che gli azzurri stanno valutando come quarto centrale, ma che potrebbe anche rappresentare qualcos’altro.