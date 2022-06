CALCIOMERCATO – D. Russo, vice di Montella: “Si adatterà benissimo a Spalletti”

CALCIOMERCATO – Stando agli ultimi movimenti di mercato in entrata del Napoli, sembrerebbe in dirittura di arrivo; la trattativa tra il club partenopeo e l’Udinese per il passaggio di Gerard Deulofeu in maglia azzurra.

Autore di una stagione importante con la compagine friulana, l’attaccante spagnolo ha attirato l’attenzione della dirigenza del Napoli; la quale sarebbe pronta ad alzare la propria offerta da 15 milioni a 18 pur di portare Deulofeu all’ombra del Vesuvio.

Insigne e presumibilmente anche di Mertens a partire dal 1 luglio, ha bisogno di un calciatore all’altezza per sostituire al meglio due colonne portanti del Napoli recente. Spalletti , orfano ormai die presumibilmente anche dia partire dal 1 luglio, ha bisogno di un calciatore all’altezza per sostituire al meglio due colonne portanti delrecente.

Deulofeu può essere il calciatore adatto alle idee di gioco di Luciano Spalletti, EuropaCalcio.it ha contattato in esclusiva Daniele Russo, storico vice di Vincenzo Montella, attualmente alla guida tecnica dei turchi dell’Adana Demirspor. Per capire se davveropuò essere il calciatore adatto alle idee di gioco diha contattato in esclusiva, storico vice di, attualmente alla guida tecnica dei turchi SECONDO IL SUO PARERE, DEULOFEU POTREBBE SPOSARSI BENE CON LE IDEE DI GIOCO ADOTTATE DA LUCIANO SPALLETTI? Gerard si tratterebbe di una grande possibilità di potersi riaffacciare nel calcio ad alti livelli. Credo che riuscirà ad adattarsi bene e con la giusta predisposizione ai compiti che gli darà “Sì, certo. Persi tratterebbe di una grande possibilità di potersi riaffacciare nel calcio ad alti livelli. Credo che riuscirà ad adattarsi bene e con la giusta predisposizione ai compiti che gli darà Spalletti , un allenatore di livello che nella maggior parte dei casi ha sempre tirato fuori il meglio dai suoi calciatori”.

Fonte: Europacalcio.it