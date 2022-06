CALCIO FEMMINILE – Il Parma rileva il titolo sportivo dell’Empoli Ladies

In una conferenza stampa il presidente del Parma Kyle Krause ha annunciato l’acquisizione del titolo sportivo dell’Empoli femminile. Il Parma Femminile sbarca dunque in Serie A e disputerà il prossimo campionato 2022/23.

“Siamo qui per condividere alcune ultime novità sul fronte del calcio femminile: ieri abbiamo acquistato Empoli Ladies”. Queste le parole del patron del club emiliano che ha poi aggiunto: “Oggi la Figc ha autorizzato la variazione di denominazione”.

“Si è presentata l’opportunità di fare il salto e l’abbiamo colta. La crescita del calcio femminile è evidente, non solo negli Usa. E perché non offrire le stesse opportunità che vengono date ai calciatori?”

Il prossimo campionato di Serie A femminile sarà professionistico e per i club l’esborso sarà maggiore. A tal proposito il presidente gialloblù ha detto: “Prima di parlare di budget, dobbiamo pensare a cosa ci serve per rimanere nella categoria più alta. Ci sono costi a fronte di benefici da sponsor e biglietti. Abbiamo dei numeri in mente, li stiamo definendo”.

In merito all’impianto dove verranno disputate e gare del Parma Femminile e sulle giocatrici dell’Empoli Krause ha dichiarato: “Dove giocherà la squadra lo vedremo. Le giocatrici dell’Empoli? È ragionevole pensare che qualunque possa venire qui, ma noi guardiamo a tutto il mondo come mercato. Sarebbe una grande opportunità prendere calciatrici che hanno avuto un’esperienza ai Mondiali, ma il nostro sguardo è molto ampio”.

Sullo staff il numero 1 del Parma ha detto: “Abbiamo un nuovo direttore sportivo come Domenico Aurelio una nuova Club manager come Martina Capelli, due nuovi leader del Settore Femminile. Prenderemo uno staff specifico per la squadra femminile, compreso quello medico. E anche uno staff legato ai servizi condivisi, come la comunicazione”.

Per le calciatrici attuali tesserate con il Parma e che hanno vinto il campionato di Eccellenza il presidente ha detto: “Vogliamo che le ragazze che hanno vinto il campionato si godano il momento: ieri sera a Collecchio abbia celebrato questa vittoria. Ho parlato con Nicoli, mi sono congratulato con lei. Con alcune ragazze stiamo collaborando per trovare la giusta squadra, altre giovani mi auguro possano giocare nella nostra Primavera. Tutte hanno ricevuto un premio per i successi conseguiti”.

Fonte: lfootball.it