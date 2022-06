Calaiò, ex azzurro: “Bernardeschi è un po’ sopravvalutato”

Su Radio Marte, è intervenuto Emanuele Calaiò, ex azzurro, ecco le sue parole: “Deulofeu come erede di Mertens? È un giocatore perfetto per quel ruolo. È un jolly perché può giocare anche come esterno, anche se si esprime al meglio dietro la punta. Il Napoli sta cercando qualcuno in quel ruolo ed uno tra Mertens e Zielinski andrà via. Non farei uscire Politano per Bernardeschi perché per me è più forte Politano. Bernardeschi è un po’ sopravvalutato per quello che ha fatto in carriera e per quanto guadagna. In porta sceglierei di tenere Meret perché è ancora un portiere giovane. Il Napoli deve puntare su Meret perché senza infortuni acquisirebbe un po’ di fiducia nei suoi mezzi e potrebbe fare un grande campionato”.