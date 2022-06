African Nation Cup – Burundi vs Camerun (0-1): Anguissa dal primo minuto, esce all’82’

AFRICAN Nation Cup – La partita tra Burundi e Camerun è la seconda per i padroni di casa, mentre l’esordio per il Camerun. Anguissa di scena dal primo minuto nella partita. Di seguito la cronaca della partita.

Primo tempo

La partita comincia subito con tiro in porta degli ospiti, e la buona parata del portiere di casa al 1 minuto. Ci riprova dopo qualche minuto al 5′, con un calcio di punizione, gli ospiti che però finisce fuori dallo specchio della porta. La partita si spegne per un po’ di tempo, fino al 20′ quando gli ospiti provano di nuovo trovando l’opposizione del portiere su di un tiro. Ci riprova ancora il Camerun al 26′, ma trova ancora il portiere di casa pronto a parare. Qualche minuto dopo al 30‘ trovano il vantaggio gli ospiti con Ekambi. Fino alla fine del primo tempo c’è da registrare solo qualche calcio d’angolo da entrambe le parti. E solo dopo 2 minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

Secondo tempo

Il secondo tempo comincia ancora una volta come il primo con il Camerun in attacco; ed al 50′ il portiere dei padroni di casa che si fa trovare pronto. La partita si combatte molto a centrocampo e viene interrotta per molti calci di punizione. Ci prova al 56′ il Burundi, ma l’attaccante viene pescato in fuorigioco. Ancora Camerun al 64′ con un tiro fuori dallo specchio della porta questa volta. Ancora Camerun al 70′ con un tiro fuori parato dal portiere di casa. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo il Burundi ci prova ma il tiro termina a fuori dallo specchio della porta al 82′. Il Camerun prova a rallentare la partita per mantenere il risultato. Dopo 4 minuti di recupero la partita finisce con il Camerun che batte 1a0 il Burundi.

A cura di Antonio Pisciott