Zerbin, dalla serie D alla Nazionale maggiore in 5 anni: il pupillo di Giuntoli

Nel giro di 5 anni Alessio Zerbin si è ritrovato dal calcare i campi della serie dilettantistica con il Gozzano a esordire in Nazionale maggiore contro l’Ungheria. Una crescita impressionante per un giocat0ore scovato dal Ds del Napoli Giuntoli. Un vero e proprio pupillo, anche in base alle dichiarazioni del giocatore dopo l’esordio. Dopo essere andato a “farsi le ossa” in Serie C e B, Zerbin tornerà a Napoli e partirà per Dimaro, dove sarà Spalletti a valutarne la crescita e a decidere se inserirlo in prima squadra.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com