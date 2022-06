UFFICIALE – Fabio Liverani nuovo allenatore del Cagliari

Il Cagliari Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con l’allenatore Fabio Liverani che dal 1° luglio 2022 assumerà la guida tecnica della prima squadra.

Nato a Roma, il 29 aprile 1976, ha giocato tra le fila della Primavera rossoblù, prologo di una carriera da calciatore con quasi 400 partite tra i professionisti, di cui 288 in Serie A, comprese le partecipazioni alle coppe europee e le gare in maglia azzurra.

Dopo aver iniziato ad allenare nelle giovanili del Genoa, nell’estate 2013 viene promosso in prima squadra. Si trasferisce quindi in Inghilterra al Leyton Orient per poi ritornare nel marzo 2017 in Italia: in B porterà la Ternana dall’ultimo posto in classifica alla salvezza.

Nel settembre 2017 riparte da Lecce dove sarà protagonista di una storica doppia promozione consecutiva: prima conduce i salentini dalla C alla B; l’anno successivo completa l’opera conquistando l’approdo nella massima serie. Un successo che gli vale la Panchina d’argento, miglior allenatore della cadetteria 2018-19. In A sempre con il Lecce sfiora l’impresa salvezza, per poi trasferirsi la stagione seguente alla guida del Parma.

Inizia ora un nuovo capitolo in rossoblù: buon lavoro, Mister.

Il Cagliari Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con Cesare Bovo, che all’interno dello staff tecnico di Fabio Liverani ricoprirà il ruolo di vice allenatore, e con i collaboratori tecnici Federico Fabellini, Giuseppe Capello (match analyst) e Fabio Pisacane, che ritorna in rossoblù dopo sei stagioni da calciatore.

Preparatore dei portieri Walter Bressan.

I preparatori atletici saranno Maurizio Cantarelli e Mauro Baldus, con Francesco Fois dedicato al recupero infortuni.

Fonte: cagliaricalcio.com