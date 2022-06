UFFICIALE – Eve Parisette neo giocatrice del Chelsea

Il Chelsea da oggi ufficializza l’acquisto di Eve Parisette dal Bordeaux, dove ha firmato un contratto triennale fino al 2025. Le prime parole del neo acquisto dei “blues”. “È un onore entrare a far parte del Chelsea ed essere la prima giocatrice francese a diventare una Blues. È il momento giusto per me per fare questo salto e trasferirmi a Londra per giocare nella Super League inglese. Non vedo l’ora di incontrare la squadra e i tifosi a Kingsmeadow e allo Stamford Bridge. Era il momento giusto per me per fare questo grande trasferimento a Londra e unirmi alla Super League inglese e non vedo l’ora di incontrare la squadra e i tifosi più avanti quest’estate a Kingsmeadow e al famoso Stamford Bridge”.

Fonte: twitter femino Chelsea