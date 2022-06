Dopo il pareggio con la Germania e la vittoria contro l’Ungheria ieri sera, è chiaro che la nazionale di Mancini ha imboccato un’altra strada, dopo la delusione dell’esclusione dai prossimi mondiali. “Il nuovo corso della Nazionale italiana è iniziato. Due prove convincenti in Nations League: prima, con tantissimi giovani in campo, il buon pari con la Germania, poi la vittoria contro l’Ungheria. Roberto Mancini ha osato, sperimentato, lanciato nuovi azzurri. Ma le sue idee in vista del presente e soprattutto del futuro dell’Italia, almeno per quanto riguarda alcuni giocatori, sono abbastanza chiare. Il ct ha i suoi punti fermi, sui quali dovrà costruire la Nazionale che verrà. Ecco chi sono.