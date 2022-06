Rudy Galetti: “Meret o Ospina? C’è un’ interessante idea Gollini”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Rudy Galetti, giornalista. Si parla del mercato di casa Napoli:

“Situazione in entrata Napoli? Deulofeu e Ostigard le due piste più calde. Col primo accordo di massima col giocatore, ma distanze ancora importanti con l’Udinese di circa 6/7 milioni. Se si vuole chiudere l’operazione ci vuole uno sforzo da parte di entrambe. Ovviamente i friulani non hanno intenzione a scendere. Su Ostigard si continua a lavorare, potrebbe essere una chiusura più imminente rispetto a Deulofeu. Se si pensa che oggi tra Real Madrid e Monaco si è chiusa un’intesa da 100 milioni, si capisce che parliamo di mondi differenti. Anche in Premier League hanno più liquidità. Marotta è forse il migliore in Italia e sa muoversi guardando i conti e chiudendo in attivo rispetto ai rossi del passato. L’Inter anche quest’anno si sta muovendo molto bene cercando di far uscire gli esuberi, mantenendo i nomi più importanti. Lautaro potrebbe essere quel giocatore che nell’ultima parte di mercato potrebbe fare liquidità. Rischio di perdere Koulibaly? Il rischio c’è. De Laurentiis parlava dell’accortezza del Milan nel far quadrare i conti avendo ottimi giocatori. Ma ricordiamo che ha rinnovato Theo e sta provando a rinnovare Leao. Ci vuole flessibilità nell’interpretare certe situazioni. Meret o Ospina? Io credo che il Napoli abbia due portieri validi, di qualità. Arrivati a questo punto non so quanto l’interscambio tra i due portieri nei mesi passati abbia giovato. I portieri hanno bisogno di fiducia e continuità. L’idea Gollini potrebbe essere interessante perché si deve rilanciare. È una componente delicata e sarà importantissimo valutarla con attenzione”.