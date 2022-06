Rinnovo Koulibaly: il suo agente è in Italia. Si potrebbe incontrare con De Laurentiis

RINNOVO – Ramadani e De Laurentiis sono più vicini. In senso strettamente geografico, sia chiaro; l’agente, infatti, è arrivato in Italia un paio di giorni fa, è stato a Milano e poi ieri si è trasferito a Roma. Questioni che però, almeno per il momento, non hanno riguardato Koulibaly: in un solo concetto, nessun incontro con il Napoli. Il nodo-Kalidou resta comunque di primaria importanza.

Il grande totem di Spalletti: è su di lui che il signor Luciano vorrebbe fondare la costruzione della nuova era ed è di lui che il presidente ha parlato e dovrà parlare ancora con il suo manager. L’uomo con cui dovrà definire un destino (sportivo) più che mai cruciale per il presente e il futuro del progetto: Koulibaly ha declinato l’ultima offerta di rinnovo firmata dal club per prolungare il contratto in scadenza nel 2023, e dunque un quinquennale da 8 milioni lordi a stagione, e poi una decina di giorni fa proprio Ramadani ha rilasciato poche ma sentite parole: «Non c’è alcuna trattativa con altri club: siamo in attesa di incontrare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per definire la soluzione migliore per il calciatore e per il club». Il momento è – sembra – quello giusto.

Fonte: CdS