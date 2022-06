Nodo portieri: per il rinnovo di Meret, si aspetta…Ospina!

Mentre si parla di rinnovi contrattuali complicati, leggi Mertens e Koulibaly, c’è un nodo da sciogliere: quello del portiere. Ne scrive stamattina il Corriere del Mezzogiorno. Ad oggi il Napoli non ha ancora ricevuto una risposta da Ospina. Il club vorrebbe accontentare Spalletti, ma il silenzio non aiuta, e in più al futuro del colombiano è strettamente legato quello di Meret. Si legge:

“Il contratto di Alex va in scadenza a giugno 2023, se il Napoli punterà su di lui bisognerà rinnovare gli accordi. Un’intesa economica di massima si è già raggiunta, poi si andrà avanti nei programmi e dettagli quando sarà chiara la volontà di Ospina. Il vice dovrebbe essere Sirigu che è stato già bloccato, il Napoli è pronto a prenderlo a parametro zero, il 30 giugno sarà formalmente terminata la sua avventura al Genoa. Se non rinnova Ospina, si dovrebbe puntare su Meret senza dualismi illustri, con la fiducia opportuna e il ruolo di titolare ma il Napoli si cautela, prepara anche eventuali scenari diversi perché va comunque definito il rinnovo per programmare il futuro senza precarietà.”