Nations League: Belgio-Polonia, sarà derby tra gli azzurri del Napoli

In Nations League questa sera alle 20:45 si disputa la sfida fra Belgio e Polonia, un derby tra Dries Mertens e Piotr Zielinski compagni di squadra in questi anni con la maglia del Napoli. Dries non è stato impiegato nel secondo tempo del match precedente contro la nazionale olandese, perso nettamente dai Diavoli Rossi (1-4), mentre Zielinski è rimasto in campo tutta la partita contro il Galles nella partita vinta per 2-1 lo scorso mercoledì (Galles di Bale che ha poi superato domenica l’Ucraina nella finale play off per l’accesso ai Mondiali in Qatar).Un confronto a distanza quindi in Nations League tra l’attaccante belga, il cui futuro appare sempre più lontano da Napoli, e il trequartista polacco che invece è ancora legato da un contratto lungo ed è destinato a restare in maglia azzurra a meno che in questa sessione di calcio mercato non dovesse arrivare al club azzurro un’offerta di quelle decisamente importanti. La sfida poi si ripeterà poi tra una settimana (match in programma il prossimo 14 giugno) con la Polonia che ospiterà il Belgio. La nazionale di Mertens giocherà anche sabato 11 contro il Galles in trasferta, quella di Zielinski sabato in trasferta contro l’Olanda. fonte: mattino.it