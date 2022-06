Napoli-Mertens, venirsi incontro per un affare di cuore

La vicenda Mertens e il rinnovo si potrebbe riaprire. La mail mandata domenica sera dallo studio legale Keerbergen da Stirr Associates, aveva fatto gelare il sangue al presidente De Laurentiis. Contratto di un anno ma a 2,5 milioni + 1,5 milioni di bonus e altre cifre legate a gol, presenze e premi legati a scudetto o Champions, compreso le commissioni. Sembrava quasi impossibile poter parlare a queste condizioni, ma le parti in causa non vogliono lasciarsi così. Come riporta il Corriere dello Sport, Mertens e il presidente dovranno incontrarsi, per discutere delle cifre, una sorta di ripensamento del belga, ma ovviamente il tutto dovrà essere ridimensionato. Ad oggi quindi, questa sorta di Spy-story, potrebbe ancora non avere una fine. Nel frattempo sul record-man della storia del Napoli, ci sono il Botafogo, squadre dal Qatar, da Dubai, il Monaco e infine il Valencia dell’ex Gattuso. E’ certo però che fino a quando c’è un filo di speranza, mai chiudere la porta agli affari di cuore, azzurro compreso.

La Redazione