Malfitano: “Se Spalletti non è convinto dal progetto va via”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto la storica firma de La Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano:

“Io credo che nessuno fosse impreparato ad una situazione del genere. Di Mertens avevamo già avuto sentore che non ci fosse questo rinnovo anche perché le parti non si sono mai trovate sotto l’aspetto economico. Per Koulibaly siamo al quarto anno di fila che a fine campionato si parla della sua cessione. Però quest’anno se non lo rinnovi devi cederlo per non portarlo a scadenza. Ospina è un mio rammarico perché è tra i migliori. Si sono creati due partiti: da una parte quello pro giocatori e dall’altra quelli contro De Laurentiis. Spalletti ha un’opportunità, quella che avanti ad un progetto tecnico che se non corrisponde alle proprie esigenze, di dimettersi. Nessuno gli impone di restare se il progetto non è convincente per lui”.