M. Malfitano, giornalista: “Non è stupido. Ha visto in lui la soluzione”

A Radio Marte è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista: “ Giuntoli non è uno stupido. Se ha virato su Deulofeu, in lui ci ha visto la soluzione nella partenza di Mertens. Ci sarà il tempo delle critiche, ma ora diamo fiducia alla società. Riconosciamo al Napoli la tempestività con la quale sta agendo per dare a Spalletti un organico completo prima dell’inizio del ritiro. Il Napoli farà la sua bella figura la prossima stagione. Non parliamo di scudetto, pensiamo a creare un organico competitivo e poi si vedrà”.

Premi qui per seguire altre notizie ed analisi