M. Malfitano, giornalista: “E’ giusto avere rispetto, ma bisogna guardare avanti”

A Radio Marte è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista: “Mertens prima o poi andrà via e se il Napoli intende sostituirlo con Deulofeu che è bravo e più giovane, non credo si indebolisca. E’ giusto avere rispetto per un giocatore importante che ha fatto la storia del Napoli, ma bisogna guardare avanti perchè il calcio non ammette sentimentalismo. Se a Koulibaly viene offerto un quinquennale di 4 milioni più bonus non vedo perchè non debba accettare.

La richiesta dell’entourage di Mertens? È sicuramente una provocazione. Quando De Laurentiis parla di vil danaro significa che con Mertens ha già discusso e sa che la sua proposta sarebbe stata rigettata. Perché io devo attaccare un collega che è stato bravo ad avere questa mail e prendere le cifre? Ciascuno fa il proprio lavoro e cerca di farlo nel migliore dei modi. De Laurentiis sta provando a farlo secondo le proprie esigenze. Se Mertens va alla Roma e riesce a guadagnare 3/4 milioni all’anno, fa benissimo ad andare via, perché ciascuno deve fare le proprie scelte consapevole di quello che lascia e che troverà.”

Premi qui per seguire altre notizie ed analisi

Fonte: Radio Marte