M. Malfitano, giornalista: “Credo che nessuno fosse impreparato a questa situazione”

A Radio Marte è intervenuto, giornalista: “? Credo che nessuno fosse impreparato ad una situazione del genere. Di Mertens avevamo già avuto sentore che non ci fosse questo rinnovo anche perchè le parti non si sono mai ritrovate sotto l’aspetto economico. Per ciò che concerne, sono 4 anni che si parla della sua cessione e questo è l’anno bivio perchè se non rinnova, lo devi cedere per non portarlo a scadenza. L’unico mio rammarico è perperchè è tra i migliori portieri e non lo lascerei andare. Si sta creando una tale confusione in questa situazione in cui si sono formati due partiti: uno pro giocatore e uno pro De Laurentiis. La società ha detto chiaramente l’intenzione di abbattere i costi ed è normale rinunciare ad un giocatore. Detto questo, nessuno impone adi restare se il progetto non lo convince.”