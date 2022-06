L’agente di K2 è a Roma, possibile incontro con AdL per nuovi aggiornamenti

L’agente di Kalidou Koulibaly Fali Ramadani è stato nei giorni scorsi a Milano, ora è a Roma, ma non è previsto alcun incontro con il Napoli e De Laurentiis alla Filmauro. Ovviamente si attendono novità sulla questione del rinnovo e al momento le posizioni sono distanti. Non tanto sulla durata del contratto, ovvero cinque anni, ma sull’ingaggio, dove si abbasserebbe da 6 a a 4 milioni a stagione, qui c’è distanza. AdL la prossima settimana andrà in America per affari e quindi ci sarà di nuovo l’allontanamento. Su K2 ci sarebbe il Barcellona, l’unica società che si è fatta avanti, ma come detto anche dal patron del Napoli «Il Barcellona non mi ha contattato e credo addirittura che gli abbiano impedito di fare mercato per un certo periodo» ad un canale twich dei catalani. Ora c’è da scoprire se ci sarà l’accordo oppure restare fino alla scadenza del contratto.

La Redazione