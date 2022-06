La Serie A cambia: spareggi per scudetto e retrocessione. La richiesta dei club

Nell’ultimo Consiglio della Lega di Serie A i club hanno presentato alla FIGC la proposta di introdurre lo spareggio per decidere a chi assegnare lo scudetto o quale squadra retrocede, se solo due squadre arrivano a pari punti. Di fatto, la classifica avulsa resterebbe valida sono nel caso in cui più di 2 club arriverebbero a pari punti. Per i posti in Champions, Europa e Conference League non cambia nulla. Il calendario, invece, per la prossima stagione resterà asimmetrico.

L’UNICO SPAREGGIO – Solo una volta, nella storia del calcio italiano, lo scudetto è stato assegnato con lo spareggio, quando a contenderselo furono Bologna e Inter nel 1964. I nerazzurri avevano vinto da poco la Coppa dei Campioni e persero 2-0 contro la squadra bolognese orfana di Renato Dall’Ara. Fu il settimo e finora ultimo scudetto del Bologna.

ABOLIZIONE – Tuttavia, lo spareggio per assegnare lo scudetto è rimasto in vigore fino alla stagione 2005/2006, quando si scelse di abolirlo e di utilizzare la classifica avulsa, ovvero scontri diretti e la differenza reti.

Fonte: Sportmediaset