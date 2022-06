La proposta del Napoli a Bernardeschi, l’ex Juventus riflette

Il mercato spesso e volentieri è una questione di progetti, dove si vuole mettersi in gioco e dimostrare che l’esperienza precedente è stato frutto di varie circostanze. Questo è il caso di Federico Bernardeschi, l’ex di Crotone, Fiorentina e Juventus è a parametro zero e sta aspettando la grande occasione per rimettersi in gioco. Secondo le pagine del CdS, per il ragazzo di Carrara, ci sarebbe il Napoli con una proposta di 3 milioni e un contratto di 4 anni. Bernardeschi ci sta pensando, si rende conto che il progetto azzurro lo intriga molto. De Laurentiis e il d.s. Giuntoli, attendono una risposta appena possibile, ma certamente non è più così lontano l’ex bianconero a vestire la maglia del Napoli. In uscita Politano piace al Valencia dell’ex Gattuso, dove con lui il rendimento fu molto positivo, tra gol e assist.

La Redazione