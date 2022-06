Koulibaly, la sincerità: “Non so cosa accadrà nel mio futuro”

Ma non si vive di solo calcio giocato.

ha spiegato Kalidou.

»

Una vittoria di rigore, all’ultimo secondo, Ruanda-Senegal è terminata col successo senegalese per 1-0, successo importante per lanciare “i leoni” in vetta al gruppo di qualificazione per la prossima Coppa d’Africa. Al termine della gara,sulla Nazionale ed anche sul suo futuro: «Sapevamo sarebbe stata complicata come partita, loro sono scesi in campo provando a difendersi dal primo minuto ma vincere alla fine è ancora più bello. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo che non molla mai: volevamo fare 6 punti in queste due partite e alla fine ci siamo riusciti».«Al momento penso al Senegal e andrò in vacanza.«In questo periodo di nazionale non ho avuto modo di parlare con nessuno della questione, ero concentrato solo su queste due partite. Ora passerò qualche giorno di vacanza in Senegal, durante l’anno è sempre molto complicato,