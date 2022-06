Koulibaly, la Juventus si allontana, possibile interessa anche dalla Premier

Il futuro di Koulibaly a Napoli sembra sempre più incerto e le ultime dichiarazioni del senegalese non fanno ben sperare. Nella giornata di oggi il suo agente, Feli Ramadani era atteso a Roma forse per un incontro con il presidente del Napoli De Laurentiis, che vuole cercare di trovare una soluzione per accontentare Spalletti tenendo il centrale senegalese. In caso di fumata nera la Juventus sarebbe interessata al giocatore, ma, secondo quanto riporta calciomercato.it, De Laurentiis avrebbe chiesto una cifra ben più alta dei 40 milioni spesso accostati alla cessione di Koulibaly, il tutto per scoraggiare l’acquisto da parte di una diretta concorrente del Napoli. La società bianconera sta valutando il da farsi, ma sembra allontanarsi. Nel mentre resta in piedi l’ipotesi Barcellona e anche un club di Premier League potrebbe inserirsi nella corsa a Koulibaly. Sullo sfondo il PSG osserva interessato.

Fonte: calciomercato.it