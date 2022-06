G. Gaetano può essere protagonista del Napoli del futuro

La situazione legata al nome di Gianluca Gaetano. Il ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Napoli ha conquistato la serie A da protagonista con la maglia della Cremonese e adesso ha tutte le intenzioni di giocarsi le sue carte in azzurro a partire già dal ritiro a Dimaro. Lunedì è stato decisivo anche con l’Under 21, segnando nel 3-0 rifilato ai pari età di Lussemburgo: cartolina non banale (tiro a giro alla Insigne) inviata a Luciano Spalletti, che già all’inizio della scorsa stagione gli aveva concesso dei minuti nelle prime due di campionato, prima della cessione in prestito alla Cremonese. Gaetano ha tutto per diventare protagonista nel Napoli del futuro, ma anche in quello del presente e potrebbe essere a tutti gli effetti la soluzione interna per raccogliere l’eredità di Mertens e non solo. Può giocare alle spalle della punta (dove lo ha posizionato Nicolato con l’Under 21), ma anche mediano o mezzala: jolly perfetto per rendersi utile dall’inizio, ma anche a partita in corso.

Fonte: Il Mattino