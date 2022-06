FORMAZIONI UFFICIALI – Belgio-Polinia: Mertens dalla panchina, Zielinski titolare

FORMAZIONI UFFICIALI – Due mesi dopo aver ceduto il numero uno del ranking mondiale al Brasile; il Belgio ha iniziato la sua campagna di UEFA Nations League A (UNL) in modo inimmaginabile. I commenti del centrocampista Kevin De Bruyne della scorsa settimana, secondo cui l’UNL era poco più che una serie di “amichevoli glorificate“; sembrano essersi riflessi nelle prestazioni della sua squadra, dato che il Belgio non ha subìto la prima sconfitta contro l’Olanda in 25 anni (1-4); ma anche una prima sconfitta con 2+ gol contro qualsiasi nazionale in più di tre anni.

ULTIME DAL LATO DEL BELGIO

L’uscita dalla partita per infortunio di Romelu Lukaku, descritta dall’allenatore Roberto Martinez come “un duro colpo“; mette in allarme il resto dell’attacco del Belgio per il suo primo scontro con la Polonia in 15 anni. Nonostante ciò, è convinto che la sconfitta contro l’Olanda, che ha interrotto una striscia di imbattibilità da 31 partite consecutive da favorito in casa (25 vittorie, 6 pareggi), sia stata solo un incidente isolato.

ULTIME DAL LATO DELLA POLONIA

La Polonia che aveva perso metà delle dieci partite della fase a gironi della Lega A nelle edizioni precedenti (2 vittorie, 3 pareggi); si è assicurata la prima vittoria in rimonta in qualsiasi competizione da settembre 2020, grazie al 2-1 sul Galles dell’ultima volta. La sua buona forma, evidenziata da sette vittorie nelle ultime dieci partite (2 pareggi, 1 sconfitta), è preziosa in questo periodo pre-Coppa del Mondo.

Per la seconda di quattro partite in 14 giorni, l’allenatore Czesław Michniewicz ha detto che porterà una rosa più forte a Bruxelles; introducendo giocatori del calibro di Sebastian Szymanski e Bartłomiej Drągowski nell’undici titolare. La Polonia inoltre ha lottato ad armi pari con i migliori di recente, chiudendo tutte le ultime quattro partite da sfavorita con pareggi per 1-1 contro sia Inghilterra che Spagna, quindi oggi non si darà di certo per vinta.

Giocatori da tenere d’occhio

Hans Vanaken è l’unico uomo oltre a Karol Świderski ha segnato in due delle ultime quattro partite della Polonia. è l’unico uomo oltre a Lukaku ad aver segnato in due delle ultime cinque vittorie del Belgio, mentreha segnato in due delle ultime quattro partite della Polonia.

Statistica in evidenza

Le ultime 11 partite del Belgio hanno prodotto una media di 3,64 gol totali a partita.

ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI

Premi qui per seguire altre notizie ed analisi

A cura di Antonio Pisciotta