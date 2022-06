Fedele: “Olivera? Non ha il piede di Mario Rui”

Emrico Fedele, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Olivera? Non ha il piede di Mario Rui, ma ha più fisicità. De Laurentiis venderà il Napoli quando gli daranno i soldi che chiede. Un prodotto bisogna venderlo al massimo della sua ottimizzazione ed il Napoli è al massimo. Se non lo vende adesso, non lo vende più. Zerbin è un giocatore interessante, deve andare a giocare. Noi diamo dieci e lode per la gestione finanziaria, ma ci siamo scocciati. Gli altri pur avendo una potenza economica diversa hanno raggiunto dei risultati straordinari, però più di lì non possono spingersi. Noi abbiamo perso un paio di scudetti. Il Napoli non ha giocatori di grande personalità. Gli unici erano Koulibaly e Mertens. Koulibaly è irrinunciabile tra lui, Ospina e Mertens. Dopo di lui mettere Ospina. Sirigu? L’ho visto crescere da bambino quando giocava nell’Ancona”.