Fedele: “Mertens già è andato via, Koulibaly è sulla strada per farlo”

“Se De Laurentiis vuole dare continuità alle parole dette, deve operare bene sul mercato. Mertens? Già se n’è andato. Koulibaly è sulla strada, se il Napoli lo accontenta resta, altrimenti no. Su di lui ci sono Barcellona e Chelsea. Ospina? Io avrei fatto il possibile per tenerlo, ma sembra non lo vogliano tenere. Poi ci sono tante voci. Dobbiamo riempire le pagine dei giornali e dei social per fare le trasmissioni o per fare le cose serie? Questa situazione degli spifferi o della caccia alla notizia serve a poco. Se il Napoli perde Mertens dopo Insigne, perderà 25 gol. Olivera? Non ha il piede di Mario Rui, ma ha più fisicità. De Laurentiis venderà il Napoli quando gli daranno i soldi che chiede.