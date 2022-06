Deulofeu: è lui il preferito di Mr. Spalletti per il dopo Mertens

In cima alla lista dei desideri di Luciano Spalletti c’è Gerard Deulofeu, attaccante spagnolo di proprietà dell’Udinese che in questa stagione ha segnato 13 gol. Rappresenta il tipo di giocatore perfetto per raccogliere l’eredità di Mertens. Ai 13 gol, infatti, ha aggiunto anche 5 assist, rendendosi decisivo in 18 delle 61 reti stagionali della squadra di Cioffi. Ma non solo. Grazie ai movimenti e alle giocate sempre preziose, ha rappresentato l’apriscatole perfetto per rompere l’equilibrio nelle gare più complicate. Quando il Napoli ha bussato alla sua porta, Gerard non ci ha dovuto pensare troppo, anzi. L’accordo con il club azzurro è stato trovato sui 2 milioni di euro di parte fissa e un altro milione legato agli eventuali bonus. Ora, però, tocca convincere l’Udinese che non ha alcuna intenzione di svendere il suo gioiello. La richiesta iniziale della famiglia Pozzo è di circa 20 milioni di euro, ma l’impressione è che l’accordo con il Napoli potrebbe chiudersi intorno ai 15, anche perché lo stesso giocatore avrebbe già fatto sapere al proprio club di gradire e non poco la destinazione azzurra.

Il Mattino