De Core, Il Mattino: “Mercato Napoli? Deulofeu e Bernardeschi sono giocatori già pronti”

Francesco de Core, direttore de Il Mattino, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Ho visto un’Italia in netto miglioramento, non c’è eccessiva esaltazione. Dobbiamo credere nella squadra e nel lavoro di Mancini. I passi falsi possono accadere, ma ho molta fiducia in quello che il CT sta facendo con i giovani. Questa squadra ha un futuro, bisogna solo avere pazienza. La vittoria di ieri mi fa essere fiducioso. Politano? Ieri mi è piaciuto molto. Anche per l’approccio, perché qualcuno si è tirato indietro a fine stagione per qualche dolorino di troppo, invece lui è sempre sul pezzo. È uno che si fa trovare sempre pronto quando chiamato in causa, spero Spalletti sappia esaltarlo nella prossima stagione. Mercato Napoli? Deulofeu e Bernardeschi sono giocatori già pronti, che possono avere impatto immediato. Hanno entrambi grande qualità e un approccio internazionale, soprattutto Bernardeschi. Il Napoli sta lavorando per raggiungere una dimensione da Champions, quindi resterei ottimista. Poi è chiaro, il bilancio ha un impatto su ingaggio e trasferimenti e possono arrivare offerte alle quali è difficile rinunciare. Bisogna avere una visione più laica verso l’operato delle società, che devono adattarsi, a loro volta, alle nuove regole dei tempi. Mertens? Capisco l’affezione, ha rappresentato una pagina di storia per il Napoli, ma dinanzi a certe cifre i sentimenti non bastano”