CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “L’ambiente Napoli? Una spaccatura che ci sta se non sfocia nella volgarità”

Nel corso di Canale 8, durante la trasmissione “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “La spaccatura che c’è ora in città? E’ chiaro che ognuno ha la propria opinione, il tutto però se non sfocia nella volgarità, è giusto esprimere il proprio parere. Nel mercato del Napoli ci sono diverse matasse da districare, come quella di Mertens, che ad oggi è difficile che si possa ricomporre, anche se c’è da attendere l’incontro. Così come Koulibaly e Ospina. I giovani? Oggi è stato convocato nell’Italia Under 19 Giuseppe Ambrosino per gli Europei che si giocheranno in Slovacchia. Le prime due del girone staccherebbero il pass ai mondiali Under 20 del prossimo anno. Da segnalare il gol nell’Under 21 di Gianluca Gaetano e i debutti di Zanoli e Zerbin. Quest’ultimo, dopo lo stage di Coverciano, ha giocato gli ultimi 7 minuti di Italia-Ungheria. Se dovesse venire Deulofeu sarebbe un acquisto importante, per dare imprevedibilità, ma sottolineo anche l’arrivo di Olivera che sponsorizzato da Cavani, potrà dire la sua sulla fascia sinistra”.

