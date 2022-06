CALCIOMERCATO – Cragno conferma le voci di un contatto con il Napoli

CALCIOMERCATO – Tra i portieri accostati al Napoli anche Alessio Cragno, pronto a lasciare Cagliari dopo la retrocessione. «In questo momento il mercato è in stand-by, ci sono tante chiacchiere, vediamo un po’ cosa succede. È ovvio che con il Cagliari in Serie B bisogna trovare una soluzione dopo averla studiata attentamente» ha spiegato Graziano Battistini, agente del calciatore sardo.«Sondaggio del Napoli? Le chiacchierate si fanno con tutti i club e tutti i direttori, ma in questo momento siamo fermi, ci si parla con tutti e si verifica un po’ la situazione» ha spiegato l’agente a Radio Kiss Kiss non escludento l’opzione azzurra. «Napoli è una grande piazza, alla quale un grande portiere ambisce sempre. Bisogna capire quali dinamiche si svilupperanno per poi decidere il dà farsi.»

Premi qui per seguire altre notizie ed analisi

Fonte: Radio Kiss Kiss