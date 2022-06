Bernardeschi è pronto a dire sì, sta al Napoli ora decidere

Circola in maniera sempre più insistente quello di Federico Bernardeschi. A differenza della situazione Deulofeu, il campione d’Europa non ha vincoli contrattuali, visto che il suo accordo con la Juventus scadrà a fine mese e non ci sono i presupposti per il rinnovo. Tutto, quindi, ruota attorno all’ingaggio che il Napoli gli presenta sul piatto. Per 3 milioni di euro Bernardeschi è pronto ad accettare l’offerta e raggiungere Luciano Spalletti. Tatticamente sarebbe un utilissimo jolly offensivo, perché capace di giocare non solo come sottopunta, ma anche come sterno nel tridente o nella batteria di trequartisti del 4-2-3-1. L’impressione è che la pista Bernardeschi, però, sia leggermente più tiepida rispetto a quella di Deulofeu, con lo spagnolo in pole nella lista dei desideri di Spalletti e del Napoli.

Il Mattino