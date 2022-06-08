Al Chiovato di Bacoli per “La storia siamo noi”. QUADRANGOLARE “FULVIO GAIS”. Data e dettagli
Fervono i preparativi per l’evento del 13 Giugno. Di seguito programma e convocati . Abbiamo cercato di non dimenticare nessuno della nostra ” vera” storia , pulita e fatta di passione. Se qualcuno è sfuggito o sfuggita chiediamo venia , non esitate a contattarci Oltre 100 calciatrici campane saranno presenti per una giornata che non dimenticherete INGRESSO GRATUITO
LUNEDI 13 GIUGNO
“LA STORIA SIAMO NOI” CAMPO CHIOVATO DI BACOLI
PROGRAMMA EVENTO
0RE 17.30 ESIBIZIONE SCUOLA CALCIO PRO CALCIO DONNE
ORE 18.30 QUADRANGOLARE “FULVIO GAIS”
FORMAZIONI ANNI 2003-2010 / FORMAZIONI ANNI 2010-2014
ORE 19.30 FORMAZIONI ANNI 2014-2018 / FORMAZIONI 2018-2019
A SEGUIRE FINALE
ORE 21.00 FONDI DI BAIA
PREMIAZIONE – DISCO NIGHT
SPEAKER DJ DANIELE DECIBEL BELLINI
SPECIAL GUEST MONICA SARNELLI
presidenza : Lello Carlino ( stagioni 2003-2017) – Riccardo Guarino ( 2017-2018)
area Medica : Dott. Mario Ausiello- Pof. Carlo Ruosi
comunicazione ed ufficio stampa : Max Bonardi – Carlo Zazzera
segreteria : Lello Riccio logistica campo : Pasquale Policano – Manlio Beltrani -Marco Maddaluno – Salvatore Paternostro – Gennaro Peluso
SQUADRA AZZURRA
STAGIONE 2009-2014
STAFF MIMMO PAESANO – GIANLUCA SANTORIELLO
FELICE DI MAIO LUCASORRENTINO
BRUNOMORIELLO ARMANDO TROISI
PORTIERI CASAROLI VALENTINA
PIGNAGNOLI ALICE
RADU SABRINA
MARINO FRANCESCA
SCERMINIO SILVANA
DIFENSORI CANONICO MARTINA
DI MARINO PAOLA
FILIPOZZI ROBERTA
MASIA GIOIA
MORRA ANTONELLA
RAPUANO MANUELA
SCHIOPPO MANUELA
SEGRETARIO TIZIANA
CENTROCAMPISTI TADDEO SARA
BARBIERI LARA
BARRECA SARA
BENTIVOGLIO MARCELLA
ESPOSITO VALENTINA
FONTANELLA ANNALISA
FRANCO MICHELA
GIULIANI ROBERTA
KENSBOOK CATERINA
REALE ASSUNTA
RIBOLDI PENELOPE
VIVIRITO SILVIA
ATTACCANTI CARAMIA MARIA
COLASUONNO FABIANA
DIODATO ROBERTA
GIACINTI VALENTINA
LECCE ELISA
PIRONE VALERIA
PRIVITERA VERONICA
VITALE ROSSELLA
SQUADRA BIANCA STAGIONI 2014-2017 STAFF ALESSANDRO RICCIO-MARCO MAZZIOTTI
GENNARO DELLA CORTE -NINO CATALANO – ZAVINO MAURIZIO
PORTIERI IANNONE IMMA
PARNOLFI ALESSIA CHIARA SORBINO
DIFENSORI APICELLA GAIA
ASTA GIULIA
AVOLIO ILEANA
BOMBARA ILENIA
CUCINIELLO PAOLA
GIULIANO RAFFAELLA
IORIO FLAVIA
LOMBARDI ILARDI
MUSELLA KATIA
STRISCIANTE ARIANNA
SABATINO SERENA
CETROCAMPISTI ARESU SIMONA
CAFIERO ANNA
DE BIASE BENEDETTA
DI MURO GIORGIA
ESPOSITO ROBERTA
GRAZIOSO DANIELA
GRIECO ANNA
RISINA GIULIA
RUSSO MARIA ROSARIA
ATTACCANTI ALBRIZIO MARTINA
ARCURO GEGE’
ASCOLESE SARA
BASILE CARMEN
BUONO ROBERTA
GUARDASCIONE ALESSIA
LANZETTA CHIARA
MASSA AZZURRA
MOCCIA MARTINA
MORACA GIUSY
SAUTTO SARA
TAGLIAFERRI ALESSIA
VECCHIONE FABIANA
VOLPE SABRINA
CUOMO ROSSELLA
ESPOSITO LUISA
FRATAGNOLI MARTINA
SQUADRA ROSSA STAGIONI 2005-2009 STAFF BARBARA NARDI – UMBERTO FIORE
PORTIERI FABIANA LA GRECA
FRANCESCA DI PARMA
SILVANA MACCHIA
DIFENSORI ANNALISA FONTANELLA
CATAPANO ANNA
ELISA STARACE
GIUSEPPINA ERZINGHER
ILEANA AVOLIO
MARIA SICA
MILENA GESUELE
MARIA CELIENTO
CENTROCAMPISTI ALESSANDRA CRISCUOLO
CONCETTA D’ANNA
DE BOITA ANGELICA MELISSA
EMALUELA CAPPONI
KATIA GIANNOCCOLI
ROSARIA PROVENZANO
AVVISATO ROSARIA
PASTORINI FABIANA
CIAMBRIELLO ARIANNA
ATTACCANTI ANNA GRANATA
PATRIZIA CACCAMO
FIENGO ROSARIA
SQUADRA GIALLA
STAGIONE 2018
STAFF KIKKO AIELLI – PASQUALE PASTORE – TEAM MANAGER UGO SCUOTTO – PASQUALE CALISE
PORTIERI DEL PIZZO ILARIA
FOKZIAMEN VITTORIA
ANGELA RUOTOLO
difensori DEL GIUDICE SARA
RAMONA DE ROSA
SARA CAIAZZA
BEATO SIMONA
CICCARELLI VITTORIA
IORIO FLAVIA
MUSELLA KATIA
ZAVARESE FRANCESCA
centrocampisti POLVERINO FEDERICA
CUTILLO ALESSIA
BORRELLI RITA
KUBASSOVA VLADA
LONGOBARDI LUCIA
MAROTTA CLAUDIA
SPAGNUOLO FLAVIA
PRETE MARIA TERESA
CATALANO FLAVIA
attaccanti BOTTONE EMANUELA
SARA SIBILIO
BEATO ALESSANDRA
CICCARELLI CARMELA
BASILE CARMEN
CASALINO GIOVANNA
AURIEMMA FORTUNA
Fonte: FB Italo Palmieri