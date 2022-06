Al Chiovato di Bacoli per “La storia siamo noi”. QUADRANGOLARE “FULVIO GAIS”. Data e dettagli

Fervono i preparativi per l’evento del 13 Giugno. Di seguito programma e convocati . Abbiamo cercato di non dimenticare nessuno della nostra ” vera” storia , pulita e fatta di passione. Se qualcuno è sfuggito o sfuggita chiediamo venia , non esitate a contattarci Oltre 100 calciatrici campane saranno presenti per una giornata che non dimenticherete INGRESSO GRATUITO

LUNEDI 13 GIUGNO

“LA STORIA SIAMO NOI” CAMPO CHIOVATO DI BACOLI

PROGRAMMA EVENTO

0RE 17.30 ESIBIZIONE SCUOLA CALCIO PRO CALCIO DONNE

ORE 18.30 QUADRANGOLARE “FULVIO GAIS”

FORMAZIONI ANNI 2003-2010 / FORMAZIONI ANNI 2010-2014

ORE 19.30 FORMAZIONI ANNI 2014-2018 / FORMAZIONI 2018-2019

A SEGUIRE FINALE

ORE 21.00 FONDI DI BAIA

PREMIAZIONE – DISCO NIGHT

SPEAKER DJ DANIELE DECIBEL BELLINI

SPECIAL GUEST MONICA SARNELLI

presidenza : Lello Carlino ( stagioni 2003-2017) – Riccardo Guarino ( 2017-2018)

area Medica : Dott. Mario Ausiello- Pof. Carlo Ruosi

comunicazione ed ufficio stampa : Max Bonardi – Carlo Zazzera

segreteria : Lello Riccio logistica campo : Pasquale Policano – Manlio Beltrani -Marco Maddaluno – Salvatore Paternostro – Gennaro Peluso

SQUADRA AZZURRA

STAGIONE 2009-2014

STAFF MIMMO PAESANO – GIANLUCA SANTORIELLO

FELICE DI MAIO LUCASORRENTINO

BRUNOMORIELLO ARMANDO TROISI

PORTIERI CASAROLI VALENTINA

PIGNAGNOLI ALICE

RADU SABRINA

MARINO FRANCESCA

SCERMINIO SILVANA

DIFENSORI CANONICO MARTINA

DI MARINO PAOLA

FILIPOZZI ROBERTA

MASIA GIOIA

MORRA ANTONELLA

RAPUANO MANUELA

SCHIOPPO MANUELA

SEGRETARIO TIZIANA

CENTROCAMPISTI TADDEO SARA

BARBIERI LARA

BARRECA SARA

BENTIVOGLIO MARCELLA

ESPOSITO VALENTINA

FONTANELLA ANNALISA

FRANCO MICHELA

GIULIANI ROBERTA

KENSBOOK CATERINA

REALE ASSUNTA

RIBOLDI PENELOPE

VIVIRITO SILVIA

ATTACCANTI CARAMIA MARIA

COLASUONNO FABIANA

DIODATO ROBERTA

GIACINTI VALENTINA

LECCE ELISA

PIRONE VALERIA

PRIVITERA VERONICA

VITALE ROSSELLA

SQUADRA BIANCA STAGIONI 2014-2017 STAFF ALESSANDRO RICCIO-MARCO MAZZIOTTI

GENNARO DELLA CORTE -NINO CATALANO – ZAVINO MAURIZIO

PORTIERI IANNONE IMMA

PARNOLFI ALESSIA CHIARA SORBINO

DIFENSORI APICELLA GAIA

ASTA GIULIA

AVOLIO ILEANA

BOMBARA ILENIA

CUCINIELLO PAOLA

GIULIANO RAFFAELLA

IORIO FLAVIA

LOMBARDI ILARDI

MUSELLA KATIA

STRISCIANTE ARIANNA

SABATINO SERENA

CETROCAMPISTI ARESU SIMONA

CAFIERO ANNA

DE BIASE BENEDETTA

DI MURO GIORGIA

ESPOSITO ROBERTA

GRAZIOSO DANIELA

GRIECO ANNA

RISINA GIULIA

RUSSO MARIA ROSARIA

ATTACCANTI ALBRIZIO MARTINA

ARCURO GEGE’

ASCOLESE SARA

BASILE CARMEN

BUONO ROBERTA

GUARDASCIONE ALESSIA

LANZETTA CHIARA

MASSA AZZURRA

MOCCIA MARTINA

MORACA GIUSY

SAUTTO SARA

TAGLIAFERRI ALESSIA

VECCHIONE FABIANA

VOLPE SABRINA

CUOMO ROSSELLA

ESPOSITO LUISA

FRATAGNOLI MARTINA

SQUADRA ROSSA STAGIONI 2005-2009 STAFF BARBARA NARDI – UMBERTO FIORE

PORTIERI FABIANA LA GRECA

FRANCESCA DI PARMA

SILVANA MACCHIA

DIFENSORI ANNALISA FONTANELLA

CATAPANO ANNA

ELISA STARACE

GIUSEPPINA ERZINGHER

ILEANA AVOLIO

MARIA SICA

MILENA GESUELE

MARIA CELIENTO

CENTROCAMPISTI ALESSANDRA CRISCUOLO

CONCETTA D’ANNA

DE BOITA ANGELICA MELISSA

EMALUELA CAPPONI

KATIA GIANNOCCOLI

ROSARIA PROVENZANO

AVVISATO ROSARIA

PASTORINI FABIANA

CIAMBRIELLO ARIANNA

ATTACCANTI ANNA GRANATA

PATRIZIA CACCAMO

FIENGO ROSARIA

SQUADRA GIALLA

STAGIONE 2018

STAFF KIKKO AIELLI – PASQUALE PASTORE – TEAM MANAGER UGO SCUOTTO – PASQUALE CALISE

PORTIERI DEL PIZZO ILARIA

FOKZIAMEN VITTORIA

ANGELA RUOTOLO

difensori DEL GIUDICE SARA

RAMONA DE ROSA

SARA CAIAZZA

BEATO SIMONA

CICCARELLI VITTORIA

IORIO FLAVIA

MUSELLA KATIA

ZAVARESE FRANCESCA

centrocampisti POLVERINO FEDERICA

CUTILLO ALESSIA

BORRELLI RITA

KUBASSOVA VLADA

LONGOBARDI LUCIA

MAROTTA CLAUDIA

SPAGNUOLO FLAVIA

PRETE MARIA TERESA

CATALANO FLAVIA

attaccanti BOTTONE EMANUELA

SARA SIBILIO

BEATO ALESSANDRA

CICCARELLI CARMELA

BASILE CARMEN

CASALINO GIOVANNA

AURIEMMA FORTUNA

Fonte: FB Italo Palmieri