AFRICAN Nation Cup – Tanzania vs Algeria: Ounas entra e fa un assist per il raddoppio

AFRICAN Nation Cup – La partita tra Tanzania ed Algeria è la seconda per quanto riguarda la competizione. Di seguito la cronaca della partita.

Primo Tempo

La partita comincia con la Tanzania che prova a dettare il gioco. Infatti dopo qualche calcio di punizione e qualche rimessa laterale da parte dei padroni di casa; arriva il primo tiro vero la porta al 30′ circa che però termina fuori. E di ripartenza l’Algeria prova con un tiro in porta parato dal portiere di casa. Su un capovolgimento di fronte la Tanzania di nuovo prova il tiro ma va ancora fuori. Arriva anche il primo calcio d’angolo della partita ed è per la Tanzania. Ma durante i 2 minuti di recupero, del primo tempo, l’Algeria passa in vantaggio Bensebaini.

Secondo Tempo

Il secondo tempo comincia bene per l’Algeria, che pur essendo in vantaggio prova a gestire la gara. Solo al 54′ minuto la Tanzania prova un altro tiro verso il portiere ospite che però termina fuori. Qualche minuto più tardi al 57′ è l’Algeria a provare il tiro ma anche questo tiro termina lontano dallo specchio della porta. Al 60′ della partita la Tanzania prova ad impensierire il portiere ospite con un buon tiro in porta che però il portiere riesce a parare, e deviare in angolo. La partita rimane molto concentrate nel centrocampo, ma al 78′ è di nuovo l’Algeria che tira in porta impegnando il portiere di casa con una deviazione in angolo. Ancora un tiro fuori dallo specchio della porta da parte della Tanzania. All’89’ minuto raddoppia l’Algeria con Amoura. E dopo 5 minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

A cura di Antonio Pisciotta