A. Canovi (Agente): “Deulofeu erede di Mertens? È un giocatore interessante”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Alessandro Canovi, agente

“Mertens? Di irreversibilità non si deve mai parlare, ma l’offerta del Napoli va equiparata con le altre che sono arrivate. Bonus alla firma? A sentimenti e passione non può essere dato un valore economico. È un mercato dove si preferisce portare i giocatori a scadenza.

Fabian e Koulibaly al PSG? Bisogna capire cosa succederà con Pochettino. La rosa è da sfoltire. Sicuramente un difensore serve, ma in questo momento la squadra è molto in ritardo. Al Barcellona c’è qualche problema per acquistare giocatori data la salary cap. Fino a quando non vende De Jong dubito possa fare operazioni di alto livello. Deulofeu erede di Mertens? È un giocatore interessante, Mertens ha rappresentato qualcosa di importante. Lo spagnolo ha simili caratteristiche. Saliba? Ricordiamoci che era in prestito al Marsiglia”