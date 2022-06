SKY – Napoli-Bernardeschi, passi in avanti. Deulofeu non viene scartato

In casa Napoli ci sono diversi temi in questione e non solo inerente ai rinnovi o le cessioni, ma anche gli acquisti. Nel corso di “Speciale calciomercato, l’originale”, il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, aggiorna sulle strategie del club azzurro. “I partenopei hanno sempre come obiettivo Federico Bernardeschi e la novità è che il calciatore si sta convincendo del progetto Napoli. Si sono fatti dei passi in avanti ed è pronto un contratto di 4 anni e aggiornamenti ci saranno nei prossimi giorni. Questo non esclude Deulofeu che piace sempre al club di De Laurentiis, anche se la distanza con l’Udinese resta di 8 milioni tra le parti.

La Redazione