Scotto: “Koulibaly non è orientato ad accettare il rinnovo col Napoli”

Giovanni Scotto, giornalista sportivo, ha aggiornato, attraverso il suo profilo Twitter, sulla questione del rinnovo di Kalidou Koulibaly col Napoli. “Koulibaly non è orientato ad accettare il rinnovo col Napoli, nonostante l’aumento dell’offerta a 4 mln+bonus. Oggi ne guadagna 6. Per lui l’interesse del Barcellona, che però ha altre priorità. Non si registrano altre offerte e in questo caso il difensore resterà in scadenza”.