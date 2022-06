Satin, ex agente Koulibaly: “Il suo futuro potrebbe essere a Napoli”

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Non pensavo facesse così bene a Napoli, era difficilmente immaginabile che potesse durare così tanto e così bene. Futuro? Difficile rispondere ad una domanda su questo. L’ho visto sabato sabato in Senegal per la partita della sua Nazionale. Secondo me il suo futuro potrebbe essere a Napoli ma la società deve fare uno sforzo. Koulibaly tutte le volte che è rimasto ha rinunciato a tanti soldi ora tocca al Napoli. Kalidou non farà sconti a De Laurentiis, ciò non toglie che sia rimasto con piacere a Napoli ma lo sforzo non lo deve fare solo il calciatore”.