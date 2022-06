Qual. Coppa d’Africa – Ruanda-Senegal 0-1, Koulibaly in campo per tutta la gara

Alle ore 21,00 si sono affrontate le nazionali di Ruanda e Senegal per le qualificazioni per la Coppa d’Africa. Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, nella formazione iniziale, ha giocato per tutta la gara, finita con la vittoria del Senegal per 0-1, con gol su rigore di Sadio Manè.