Politano ha chiesto la cessione, continua il dialogo con Bernardeschi

Tiene banco il caso Mertens, seguito a ruoto dal ‘prossimo incontro tra Ramadani, agente di Koulibaly ed il club per parlare del futuro del centrale senegalese, ma in casa Napoli ci sono altre situazioni da risolvere. Una riguarda Matteo Politano, ne scrive il CdS: “Politano ha chiesto la cessione, tanto per citare un esempio, e così se alla fine la sua esperienza azzurra dovesse concludersi, allora il ds Giuntoli potrebbe anche raddoppiare: non è un caso che qualche settimana fa De Laurentiis abbia chiacchierato con il manager di Federico Bernardeschi, illustre svincolato dopo l’esperienza con la Juve e soprattutto a caccia di un’esperienza che lo entusiasmi”. Il quotidiano aggiunge: “Politano ha chiesto di cambiare aria, sì, e parallelamente il Napoli s’è messo a dialogare con Bernardeschi, anzi con il suo manager Pastorello: la storia dell’ingaggio è valida per tutti e Federico di questo è consapevole, ma la prospettiva più interessante per lui, cioè l’elemento che farà la differenza nella sua scelta è l’entusiasmo. Ovvero: a 28 anni vuole un club con un progetto coinvolgente che punti su di lui e che tecnicamente gli offra la possibilità di esprimersi soprattutto da esterno offensivo”.