PLAY-OFF SERIE C – Palermo-Padova, il match si vedrà anche in chiaro

Dopo il successo dell’andata allo stadio Euganeo per 0-1 con il gol di Floriano, il Palermo si prepara in vista del return-match contro il Padova. La finale dei play-off di serie C, che decreterà chi salirà in cadetteria, verrà trasmessa su Sky Sport, Eleven Sport e anche in chiaro su Rai 2. Il fischio d’inizio sarà alle ore 21,15 come comunicato dal sito della Lega Pro.

La Redazione