Paolo Bargiggia: “Koulibaly? Le ultime novità sul rinnovo. Su Ostigard la trattiva è concreta”

Nel corso de “Ilsognonelcuore.com”, durante il programma condotto da Luca Cerchione, è intervenuto l’ex giornalista di Mediaset Paolo Bargiggia. “Ad oggi che ci sono poche possibilità di vedere in futuro Mertens a Napoli. Nel mercato si è sempre assistiti a decisioni ed episodi poi saltati, basti citare il noto caso Signori. Ritenere, dunque, la trattativa saltata 100% è sbagliata, ma al 99,9% non ci sono le condizioni per il rinnovo di Dries. Si è arrivati a questa situazione con la proposta offerta precedentemente da De Laurentiis di un solo anno ad 1,5 mezzo di euro più eventuali bonus. Lo strappo è avvenuto domenica notte, quando De Laurentiis ha ricevuto una mail dall’avvocato di Mertens, c’è stato un attrito il quale ha creato questa situazione, ma, attraverso alcune mie informraioni, posso confermare la veridicità della richiesta di Mertens, questa situazione di smentite ed aggiustamenti è stato un ulteriore motivo di scontro. Ad oggi si ipotizza che possa andare in qualche club dell’Arabia Saudita; c’era anche l’interesse della Lazio, ma Dries non vuole fare la riserva di Immobile. Conoscendo Lotito, inoltre, dubito che possa offrire più dell’amico Aurelio. Bisogna, inoltre, trovare un’alternativa di Osimhen, seppur ci sia Petagna come suo naturale sostituto, anche se Deulofeu è un calciatore importante, che può coprire più ruoli. Tuttavia la linea del Napoli è questa, la priorità sarà conoscere il futuro di Ounas, il quale potrebbe sostituire numericamente il belga”. Mertens dunque giocherà all’estero? “Per le cifre pretese dal belga, molto probabilmente ci sarà una squadra estera nel suo futuro. Non si esclude la possibilità di vederlo in MLS, anche perché nessuna squadra europea sarebbe disposta ad offrire queste cifre a Dries. Koulibaly? La trattativa di rinnovo è in fase di stallo, il Napoli chiede cicra 50 milioni per lasciarlo partire. Barcellona e Juventus seguono il calciatore, anche perché sono diversi i colpi a parametro zero puntati dai bianconeri. Per quanto riguarda il Barça, invece, se non dovesse esserci un flusso finanziario, non avrebbe attualmente le possibilità per ingaggiare il senegalese. Se Koulibaly non dovesse essere ceduto, lo scenario più accreditato sembra essere la permanenza al Napoli, senza, tuttavia, rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2023. Non so se balzerà fuori un’altra contendente, ma difficile che un club versi la somma prima citata nelle tasche di De Laurentiis. La politica del patron è prudente, sia per la linea del tetto ingaggi, sia per il numero dei giocatori presenti all’interno della rosa. Numericamente, Ounas dovrebbe sostituire Mertens, anche se il Monza è in pressing sull’algerino. In ottica mercato, esiste, inoltre, un accordo di massima con Deulofeu sulla base di 3 milioni e 600 mila euro, i quali, con i benefici ottenuti attraverso il decreto crescita, scenderanno a 2. Con la cessione di Ounas, potrebbe essere finanziata l’operazione Gerard. Non ho valutazione circa i suoi possibili acquirenti, ma comunque c’è possibilità che possa salutare il Napoli, soprattutto per i tanti estimatori. Su Ospina non ha voglia di restare con le cifre proposte dalla società, si pensa, probabilmente, che possa approdare a Madrid da Ancelotti e fare il vice di Courtois. Il Napoli gioca su più piani e segue diversi portieri, c’è comunque un dibattito acceso in casa azzurra: la prima corrente sta spingendo per la promozione di Meret come primo portiere, attraverso un rinnovo già pattuito con la società e virare su un profilo come Sirigu per l’alternativa di Alex. La seconda, invece, prediligerebbe una dicotomia ed una alternanza simili a quest’anno, puntando su Vicario dell’Empoli e Gollini in prestito dall’Atalanta (soluzione italiana). Ci sono stati sondaggi anche per portieri stranieri, ma non sono stati individuati obiettivi dettagliati. Ostigard? L’interesse è reale e il ds Giuntoli ha avanzato un’offerta al Brighton di 3 milioni di euro e diversi bonus. Ostigard resta un obiettivo concreto per la società azzurra”.

La Redazione